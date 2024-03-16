Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli?
Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Fatma Kurtuluş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fatma Kurtuluş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FATMA KURTULUŞ KİMDİR?
Fatma Kurtuluş, Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş diş hekimidir üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.