Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? CHP Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli İzmit Belediye Başkan adayı ise Fatma Kaplan Hürriyet. Fatma Kaplan Hürriyetnereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

20 Mart 1982 tarihinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen Fatma Kaplan Hürriyet, politikacı kimliği ile dikkat çeker. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmit belediye başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ön seçimlerinde fark atarak kazanmasının ardından gündem olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.