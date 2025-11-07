Fatih Ürek uyandı mı, Fatih Ürek kaç gündür uyuyor? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu son durum ne?

59 yaşındaki Fatih Ürek, kalp krizi sonrasında tam 20 dakika duran kalbinin CPR ile tekrar çalıştırılmasının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Menajeri Mert Siliv, sanatçının genel sağlık durumunun sabit olduğunu belirterek, "Tıbbi raporlar olumlu ilerliyor, tek dileğimiz dualarınıza devam etmeniz" açıklamasını yaptı. Sanatçının hayranları ise Fatih Ürek'in ne zaman uyanacağı, hastanede geçirdiği süre ve son olarak yayılan "Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu" spekülasyonlarının son durumu hakkında bilgi bekliyor.

FATİH ÜREK'TEN HABERLER: YOĞUN BAKIMDAKİ SON DURUMU

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından uzun zamandır yoğun bakımda tutuluyor. Menajeri Mert Siliv, Ürek'in sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Siliv, doktorların tüm gayreti gösterdiğini belirterek, hayranlarına "Dua etmekten başka çaremiz kalmadı" çağrısında bulundu.

23 GÜNDÜR TEDAVİ AMAÇLI UYUTULUYOR

Şarkıcı ve televizyoncu kimliğiyle tanınan Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'daki konutunda kalp krizi geçirdi. Kritik anlarda kalbi 20 dakika duran 59 yaşındaki sanatçı, uygulanan CPR (kalp masajı) ile yeniden hayata döndürülerek acilen hastaneye sevk edildi. Ürek, anjiyo operasyonunun ardından tedavinin bir parçası olarak yoğun bakımda uyutulmaya başlandı.

MENAJERİ: "SAĞLIK DURUMU AYNI, RAPORLAR OLUMLU"

Hürriyet'teki bilgilere dayandırılan açıklamada, Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının son sağlık durumu hakkında şu detayları paylaştı: "Şu an için tek yapabileceğimiz şey beklemek. Bu sürecin ne kadar süreceğini kimse kestiremiyor. Kimi hasta 8 ay, kimi 3 ay uyuyabiliyor. Sonrasında eski sağlığına kavuşanlar da var, dönemeyenler de. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Raporları olumlu yönde ilerliyor, bizi endişelendiren büyük bir durum yok. Durumu koruyor." Siliv, bu zorlu süreçteki tek dayanaklarının dualar olduğunu yineledi.