Fatih Ürek serveti ne kadar, mal varlığı ne kadar, Fatih Ürek zengin mi?

"Söylemezsem Olmaz" programında öne sürülen iddiaların ardından konuşan menajer Mert Siliv, yayılan asılsız haberlerin hem Ürek'in ailesini hem de kamuoyunu huzursuz ettiğini belirterek açıklık getirdi. Sanatçının serveti ve mal varlığıyla ilgili merak edilen "Fatih Ürek ne kadar varlıklı, serveti ne kadar?" soruları ise gündemdeki yerini koruyor.

20 DAKİKA KALBİ DURAN ÜNLÜ SANATÇI YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul'da 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika boyunca durmuş, doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırılmıştı. 59 yaşındaki sanatçı o günden bu yana yoğun bakımda tutuluyor. Ürek'in bilincinin hâlâ açılmaması, hem sanat dünyasında hem de sevenleri arasında kaygıyı giderek artırıyor.

AİLE İÇİNDEKİ MİRAS İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Sanatçının kritik sağlık süreci devam ederken, bu kez ailesiyle ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırdı. Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Nihat Doğan, canlı yayında dikkat çeken sözler söyleyerek, "Menajeri zaman zaman açıklama yapsa da bana gelen net bir bilgi var: Aile içinde miras konusunda ciddi bir anlaşmazlık yaşanıyor." diyerek tartışma başlattı.

"YAKIN DOSTU, EVDEKİ EŞYALARI KORUMA ALTINA ALDI"

Nihat Doğan, Ürek'in uzun yıllardır yakın dostu olan Ayşe Kazancı hakkında da konuştu. Doğan, "Ayşe Kazancı, Fatih Ürek'in evine gidip kasadaki takı ve değerli eşyaların videosunu çekmiş ve ardından bunları kendi evine götürmüş. Amacı, aileden birinin eve girip bir şeyleri almasının önüne geçmekmiş. Çok dürüst bir davranış sergilemiş." sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu.

MENAJER MERT SİLİV: "ASILSIZ İDDİALARLA UĞRAŞIYORUZ"

Ortaya atılan söylentilerin ardından Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, yeni bir açıklama yaparak sürecin hassasiyetine vurgu yaptı. Siliv, "Fatih Bey'in sağlık durumuna ilişkin bilgiler yalnızca benden, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç'tan kamuoyuna aktarılmaktadır. Yeni bir gelişme olmadıkça açıklama yapmamız doğru değildir." ifadelerini kullandı.

"MİRAS VE BORÇ HABERLERİ TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Siliv, son günlerde hızla yayılan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını belirterek, "Miras kavgası, borçlar, zayıflama ilacı kullanımı gibi haberlerin tümü spekülasyondan ibaret. Bu asılsız söylemlerin yayılmamasını önemle rica ediyoruz. Kimse böyle bir sağlık mücadelesi verirken bu tarz çirkin iddialarla anılmak istemez." dedi.

FATİH ÜREK MAL VARLIĞI HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sanatçı daha önce yaptığı bir açıklamada, yaşadığı büyük evin kendisine maddi yük oluşturmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ev oldukça büyük ve artık bana masraf çıkarır hale geldi. Her yıl bakım ve giderler için 100-200 bin TL ödüyorum. Kalabalık bir aileyle yaşamak istemiştim ama olmadı. Eğer ev satılırsa bir müddet çalışmam, biraz keyif yaparım. Yoruldum."

Fatih Ürek ayrıca küçülme kararı aldığını ve İstanbul'dan uzaklaşmak istediğini dile getirmişti. Mülkün değerine ilişkin ise şunları söylemişti:

"Evin fiyatının 102 milyon TL olduğunu söylediler, ben de yeni öğrendim. Hatta isterlerse eşyalarıyla birlikte de verebilirim. Pazarlığa da açığım."