Sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan son açıklama, hayranlarını endişelendirdi. Doktorlar, durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Bu gelişme üzerine hem sevenleri hem de sanat camiasından birçok isim hastaneye koştu. Hastaneden çıkan Alişan'ın gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü. Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek son durumu, sağlık durumu ne?

HASTANEDEN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMA: DURUMU CİDDİ

59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili Liv Hospital'dan yapılan açıklama endişe yarattı. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu kritik olup, doktorlarımızın yakın gözetimi altındadır" ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ İSİMLER HASTANEYE KOŞTU

Yapılan açıklamanın ardından sanat dünyasından birçok ünlü isim hastaneye giderek Ürek'i yalnız bırakmadı. Gece saatlerinde Alişan, Demet Akalın, Feyyaz Şerifoğlu ve Hakan Akkaya gibi tanınmış isimlerin ziyarete geldiği görüldü.

ALİŞAN'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Alişan, duygularını güçlükle dile getirdi. Gözleri dolan şarkıcı, "Her gün menajeri Mert ile iletişim halindeyiz. Fatih benim için çok kıymetli biri. İnşallah güzel haberler alırız. Benim nişanımda, düğünümde, kardeşimin özel günlerinde hep yanımdaydı" dedi. Ünlü sanatçının üzgün hali dikkat çekti.