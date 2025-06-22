Fatih Altaylı evli mi? Fatih Altaylı'nın eşi kimdir?

Fatih Altaylı evli mi? Fatih Altaylı'nın eşi kimdir?
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Ünlü gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı hakkında araştırma yapan birçok kişi, "Fatih Altaylı'nın eşi kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fatih Altaylı evli mi? Fatih Altaylı'nın eşi kimdir?

Medyada sık görünmese de Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, edebiyat ve medya dünyasında önemli bir yere sahip. " Fatih Altaylı'nın eşi kimdir?" sorusuna yanıt verirken, Hande Altaylı'nın hem eğitimi hem de mesleki geçmişi dikkat çekiyor. Peki, " Fatih Altaylı'nın eşi kimdir, ne iş yapıyor, hangi kitapları yazdı?" İşte Hande Altaylı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

FATİH ALTAYLI EVLİ Mİ?

Fatih Altaylı, 1995 yılında Hande Altaylı (evlilik öncesi soyadı: Türel) ile evlendi.

Fatih Altaylı evli mi? Fatih Altaylı'nın eşi kimdir?

HANDE ALTAYLI KİMDİR?

1971 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hande Altaylı, Galatasaray Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Hande Altaylı, uzun yıllar reklam yazarlığı yaptıktan sonra edebiyat dünyasına adım attı. İlk kitabı "Aşka Şeytan Karışır" 2006 yılında yayımlandı. "Maraz" ve "Kahperengi" gibi romanlarıyla büyük beğeni kazandı.

Hande Altaylı'nın "Kahperengi" adlı eseri, televizyon dizisi olarak da uyarlandı. Bu durum, edebi başarısını daha geniş kitlelere ulaştırdı. 1995 yılında Fatih Altaylı ile evlenen Hande Altaylı, özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih ediyor. Çiftin 2005 doğumlu Zeynep adında bir kızları bulunuyor.

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