Fas'ın Müslüman bir ülke olup olmadığı merak ediliyor. Fas anayasası İslam'ı resmi din kabul edip, her dinden insana ibadet ve cemaat özgürlüğü hakkı vermiştir. Peki, Fas Müslüman mı? Fas'ın dini nedir?

Fas anayasası İslam'ı resmi din kabul edip, her dinden insana ibadet ve cemaat özgürlüğü hakkı vermiştir. Peki, Fas Müslüman mı? Fas'ın dini nedir? İşte detaylar haberimizde...

FAS MÜSLÜMAN MI?

İslam Fas'ta en yaygın din olup devletin resmi dinidir. Fas'taki Müslümanların çoğu Sünni olup Maliki mezhebindendir. Ülkenin ikinci en büyük ve İslam'dan önceki dini ise Hristiyanlıktır. Ülkede çok az sayıda Yahudi olup birçoğu İsrail'e göç etmiştir.

Fas anayasası İslam'ı resmi din kabul edip, her dinden insana ibadet ve cemaat özgürlüğü hakkı vermiştir.

İSLAM

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından tutulan The World Factbook'a göre Fas nüfusunun % 99'ı Müslüman'dır.

İslam Fas'a 680 yılında Emevîler aracılığıyla getirilmiştir. Fas'ta kurulan ilk İslam hanedanlığı 789-974 yılları arasında Berberilerin yaşadığı bölgelerde hüküm süren Müslüman-Arap hanedanı olan İdrisilerdir. Fas anayasasının 6. maddesine göre İslam resmi dindir. Fas Kralı, İslam peygamberi olan Muhammed'in soyundan geldiği savunmaktadır.

Halkın çoğu Maliki mezhebinden olup az sayıda Şii nüfus bulunmaktadır. Şu an Fas'ın iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (Fas) İslamcı ve İslami demokratik bir siyaset izlemektedir