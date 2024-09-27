Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı ve 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Faruk Zabcı vefat etti. ABD öncülüğündeki güçlerin Irak işgaline başladığı anlarda Bağdat'a düşen ilk bombanın görüntüsünü çeken Zabcı, çok sayıda başarılı, uluslararası habere imza atmıştı. Faruk Zabcı neden öldü, hasta mıydı? Gazeteci Faruk Zabcı kimdir?

FARUK ZABCI NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Faruk Zabcı, 1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Zabcı aynı yıl Milliyet Gazetesi'nde Avrupa'da otostop anılarını yazarak meslek hayatına başladı. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nin Londra Temsilciliği görevini yürüttü. Irak'ın Amerika tarafından işgali sırasında Bağdat'ı düşen "İlk Bomba"yı görüntüledi, ilerleyen aylarda Süleymaniye'de Türk askerine çuval geçirilmesi operasyonuna tanık oldu. Somali'ye giderken Mogadişu'da korsanlar tarafından kaçırıldı. 2020 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Zabcı bir çocuk babasıydı.