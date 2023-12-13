Son dönemde gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi olan Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı?

Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı?

Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Sorusu, Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısı nedeniyle gündemde araştırılıyor.Peki, Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı?

FARUK KOCA FAHRETTİN KOCA KARDEŞ Mİ?

Faruk Koca Fahrettin Koca arasında herhangi bir akrabalık bulunmamaktadır. Buna göre Faruk Koca ve Fahrettin Koca kardeş değillerdir. Fahrettin Koca 2 Ocak 1965 yılında Kulu, Konya'da dünyaya gelmiştir. Faruk Koca ise 1964 yılında Derekışla, Bala, Ankara doğumludur. Faruk Koca'nın babasının adı Osman, annesinin adı Selvi'dir.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca (d. 2 Ocak 1965, Kulu, Konya), Türk hekim, bürokrat ve siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası yaptı. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. sağlık bakanıdır. Hale Koca ile evli ve dört çocuk babasıdır.