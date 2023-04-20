Fanteziniz batsın! Sevgilisinin boynuna tasma takıp sinema salonunda dolaştırdı

Sosyal medyada yayınlanan bir video infial yarattı. Sinema bitiminde bir kadın, sevgilisinin boynuna tasma geçirip filmin gösterildiği perdenin önünde dizleri üzerinde yürüttü. O anlar başka bir izleyicinin kamerasına yansıdı.

Hangi ülkede çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyaya damga vurdu. Sinemada çekildiği anlaşılan görüntülerde bir kadının sevgilisine yaptığı hareket büyük tepkiye neden oldu.

BOYNUNA TASMA TAKIP DOLAŞTIRDI

Sinema bitiminde genç kadın, sevgilisinin boynuna tasma geçirip diz üstü yerde dolaştırdı. Sinemaya gelen diğer izleyicilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikiliyi, başka bir izleyici kayda aldı.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi yağdı. Birçok kişi videonun Türkiye'deki bir sinemada çekildiğini ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çifte ağır eleştirilerde bulundu.