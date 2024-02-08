Fincanda çıkan semboller şekline ve durumuna göre çeşitli manalara gelir. En sık çıkan işaretlerden biri olan Kuş işareti de anlamı ile merak ediliyor. Peki, Falda Kuş görmek nedir? Falda Kuş çıkması ne anlama gelir?

FALDA KUŞ GÖRMEK NEDİR?

Falda kuş görmek, fal yorumcuları tarafından olumlu şekilde yorumlanmış bir simgedir. Bu işaret kötü yaşanmışlıkları geride bırakmak anlamına gelir. Daha önceki günlerdeki gibi aile ile hoş sohbet yapabilir, güzel zamanlar yaşayabilirsiniz demektir. Fal sahibi bir davete katılacak ve eski dostları görerek eski günleri yad edecek demektir.

KAHVE FALINDA KUŞ ŞEKLİ ÇIKMASI

Kahve falında çıkan kuş şekli, evlilik ya da bebek müjdesi olarak da yorumlanmıştır. Fal sahibi kısa süre içinde bu şekilde bir haber alacak ve tüm aile bireyleri mutluluktan havaya uçacak demektir. Falda kuş şekli bekarlar için evliliğe, evliler için ise bebeğe işaret etmektedir.

FALDA UÇAN KUŞ GÖRMEK

Falda uçan görmek, uzakta olan akrabalarla bir araya gelmek anlamına gelir. Siz ya da o hareket edecek, bir araya geleceksiniz demektir. Fal sahibi akrabalarını görmek için uzun bir yola çıkacak, uzun seyahat sonrası akrabaları ile bir araya gelecek demektir.

FALDA BEYAZ KUŞ GÖRMEK

Bu fal güzel şekilde yorumlanan bir faldır ve fal sahibinin hastalıklardan kurtulması anlamında yorumlanır. Kahve tabağında beyaz kuş şekli görmek kendinize uygun iyi kalpli birisi ile tanışacağınız anlamına gelir.

FALDA KUŞ GAGASI GÖRMEK

Falda görülen gaga sembolü, sevmediğinizi birisi ile ummadığınız anda karşı karşıya geleceksiniz demektir. Bu kişi fal sahibinin sevmediği şeyleri tekrar tekrar söyleyecek ve bu dedikodular fal sahibini rahatsız edecektir.

FALDA KUŞ TÜYÜ GÖRMEK

Falda kuş tüyü görmek hayırlı ve mutlu bir hayata işaret eder. Özellikle iş hayatında işler yolunda gidecek ve bahtınız açılacak demektir. İyi bir makama ve güzel bir bütçeye sahip olacaksınız demektir. Böylece özgüvenininiz artacak, yeni arkadaşlıklar kuracaksınız demektir.