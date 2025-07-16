Faladdin uygulamasının sahibi kim?

Faladdin sahibi kimdir? sorusuna verilecek yanıt, Türk teknoloji girişimciliği açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Başarılı girişimleriyle adından sıkça söz ettiren Sertaç Taşdelen, Faladdin uygulamasının hem kurucusu hem de fikir sahibidir. Peki, Faladdin uygulamasını kim geliştirdi ve bu kadar başarılı olmasının ardında nasıl bir hikâye var?

FALADDİN UYGULAMASININ SAHİBİ KİM?

Faladdin'in kurucusu Sertaç Taşdelen, 1983 yılında Ankara'da doğmuş ve Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine uluslararası danışmanlık firması Ernst & Young'ın Dubai ve Singapur ofislerinde yönetim danışmanı olarak başlayan Taşdelen, annesinin geleneksel fal bakma alışkanlığından ilham alarak 2012 yılında ilk girişimi olan Binnaz Abla uygulamasını hayata geçirmiştir.

Geleneksel fal kültürünü dijitale taşıma vizyonunu sürdüren Sertaç Taşdelen, 2017 yılında ikinci büyük projesi olan Faladdin uygulamasını geliştirmiştir. Faladdin, yapay zekâ ve veri madenciliği tekniklerini kullanarak kullanıcılarına kişiselleştirilmiş fal ve astroloji yorumları sunmaktadır. Uygulama kısa sürede Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Amerika pazarlarında da popüler hale gelmiştir.

Bugün Faladdin, 25 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda ve 8 farklı dilde hizmet vermektedir. Uygulama, günlük ortalama 1.2 milyon aktif kullanıcıyla mobil uygulama pazarında önemli bir konuma sahiptir.