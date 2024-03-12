Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli?
MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli?
Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener nereli? Detaylar haberimizdedir…
FAHRETTİN ŞENER KİMDİR?
Fahrettin Şener, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.