Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor?

Facebook çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Facebook'a erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giriş yapmakta zorluk çekiyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Facebook'a ne oldu merak ediliyor. İşte Facebook çöktü mü? Detaylar!

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'a erişim sorunları yaşanıyor. Facebook kullanıcıları Facebook'a giriş yaparken sorunlar yaşıyor. İşte kesintiler:

FACEBOOK NEDEN GİRİLMİYOR?

Facebook'a akşam saatlerinden itibaren bant daraltması uygulandığı iddiası nedeniyle giriş yapılamıyor.