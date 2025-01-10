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Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü?

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Enis Arıkan, bir süredir küs olduğu Ezgi Mola'nın kendisine gönderme yaptığı iddialarına ilişkin konuştu. Peki, Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü?

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya üzerinden kendisine gönderme yaptığı iddia edilen eski dostu Ezgi Mola hakkında konuştu. Arıkan, "Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız" dedi. Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü?

EZGİ MOLA ENİS ARIKAN KÜSTÜ MÜ?

Enis Arıkan, bir süredir küs olduğu Ezgi Mola'nın kendisine gönderme yaptığı iddialarına ilişkin konuştu.

Dostluklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ancak bir süredir konuşmadıkları bilinen Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın neden küstüğü merak konusu olmuştu. Mola'nın Amerika'da gerçekleşen doğumuna gitmediği öne sürülen Enis Arıkan'ın kendisine destek vermemesi nedeniyle arkadaşına küstüğü iddia edilmişti.

Ezgi Mola, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" ifadelerine yer verdi. Ezgi Mola'nın bu paylaşımı Enis Arıkan'a gönderme olarak anlaşıldı.

"BİZ BİRBİRİMİZE ÖYLE ŞEYLER YAPMAYIZ"

Geçtiğimiz gün Şebnem Bozoklu ile görüntülenen Enis Arıkan, kendisine paylaşımın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Başka birine yapmıştır büyük ihtimal benimle alakası olamaz. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız. Sakın, hiç düşünmeyin bile. Barış sağlanır sağlanmaz ama birbirimize göndermeler yapmayız."

Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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