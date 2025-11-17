Ezgi Gergin kimdir? Berkay Tulumbacı'nın eşi Ezgi Gergin kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Berkay Tulumbacı'nın eşi Ezgi Gergin, sahnedeki enerjisi ve vokal yeteneğiyle kısa sürede müzik dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. 2023 yılında evlendiği Tulumbacı ile paylaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi toplarken, kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Ezgi Gergin'in yükselen müzik kariyeri, onu takip edenler için merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EZGİ GERGİN KİMDİR?

Ezgi Gergin, müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen genç bir sanatçıdır. Sahne performansları ve vokal yeteneğiyle dikkat çeken Gergin, Türkiye'de çeşitli sahne projelerinde yer almakta ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesiyle etkileşim sağlamaktadır. 18 Haziran 2023'te oyuncu Berkay Tulumbacı ile evlenmiş, özel hayatı da sosyal medyada paylaştığı samimi karelerle takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

EZGİ GERGİN KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Gergin'in doğum tarihi ve yaşı kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak genç yaşta müzik kariyerine başlamış ve kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir.

EZGİ GERGİN NERELİ?

Gergin'in memleketi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır, fakat Türkiye'de müzik kariyerini aktif olarak sürdürmektedir.

EZGİ GERGİN'İN KARİYERİ

Ezgi Gergin, müzik kariyerine sahne performansları ve vokal çalışmalarıyla adım atmıştır. Dijital platformlarda ve canlı etkinliklerde sahne alan Gergin, performanslarıyla dikkat çekmekte ve takipçi kitlesini her geçen gün artırmaktadır. Hem televizyon hem de müzik dünyasında kısa sürede kendine sağlam bir yer edinen Gergin, sahne hakimiyeti ve yeteneği ile müzik sektöründe yükselen isimlerden biri olmayı sürdürmektedir.