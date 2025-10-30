Ezgi Can Ural kimdir? Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde zaman zaman adından söz ettiren Ezgi Can Ural, Hakan Ural'ın eşi olarak merak konusu oluyor. Hem özel yaşamı hem de sosyal çevresiyle dikkat çeken Ezgi Can Ural hakkında "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Kariyeri ne?" soruları sıkça araştırılıyor. Eğitim geçmişi ve ailesiyle ilgili detayların yanı sıra, Hakan Ural ile olan evliliği de gündemin ilgi çeken noktalarından biri. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EZGİ CAN URAL KİMDİR?

Ezgi Can Ural, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş ve Türkiye'de tanınan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Eğitim hayatını Okan Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Ailesi iş dünyasıyla bağlantılı olup, ünlü iş insanı Necati Kurmel'in torunu olarak bilinmektedir. Hakan Ural ile 2005 yılında evlenen Ezgi Can Ural, magazin gündeminde zaman zaman dikkat çeken bir isim olmuştur.

EZGİ CAN URAL KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Can Ural, 1983 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

EZGİ CAN URAL NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Ezgi Can Ural, aile kökenleri açısından Kayseri'ye dayanan ve Kafkas kökenli bir geçmişe sahiptir.

EZGİ CAN URAL'IN KARİYERİ

Ezgi Can Ural'ın kariyeri daha çok özel yaşamı ve magazin gündemindeki varlığıyla bilinir. Eğitimini tamamladıktan sonra Hakan Ural ile evliliği ve ailesiyle dikkat çeken Ural, özellikle sosyal hayatı ve etkinliklerdeki görünürlüğüyle gündeme gelmiştir. Çiftin 2013 doğumlu Gisella adında bir kızları vardır.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, Türk televizyon dünyasında hem sunuculuk hem de oyunculuk kariyeriyle tanınan bir isimdir. 1970'li yıllarda doğan Ural, özellikle magazin ve eğlence programlarındaki sunuculuğuyla geniş kitleler tarafından bilinir.

Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca farklı programlarda yer almış ve çeşitli formatlarda izleyici karşısına çıkmıştır. Aynı zamanda sosyal hayatı ve özel yaşamı da sıkça gündeme gelmiş, medyada adından söz ettiren bir isim olmuştur.

Hakan Ural, sunuculuk kariyerinin yanı sıra bazı televizyon dizilerinde ve projelerde oyunculuk yapmış, bu yönüyle de ekranlarda kendine yer bulmuştur. Özel yaşamında ise eşi Ezgi Can Ural ve kızıyla birlikte zaman zaman magazin haberlerinin konusu olmuştur.