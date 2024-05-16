Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 3 özeti! #128250

Ata Demirer'in çok sevilen Eyvah Eyvah serisinin 3. filmi, Eyvah Eyvah 3 bu akşam 20:00'da Star TV'de ekranlara geliyor. Eyyvah Eyvah 3, Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde yer aldığı, Hakan Algül tarafından yönetilen 2013 yapımı Türk komedi filmi sinemada oldukça sevilen Eyvah Eyvah 3 filmi, televizyon ekranlarında da büyük ilgi görüyor. Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 3 özeti gibi soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Demet Akbağ – Firuzan

Özge Borak – Müjgan

Serra Yılmaz – Mercedes

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Şener Kökkaya

Tanju Tuncel

Meray Ülgen

Caner Alkaya

Şehsuvar Aktaş

Hazım Körmükçü

Hande Dane

Elif Erdoğan

Özkan Çınarlı

Murat Serezli

Kahraman Sivri

Selahattin Taşdöğen

Yeşim Ceren Bozoğlu

Naci Taşdöğen

Durul Bazan

Erkan Can

Onur Buldu

Onur Atilla

Selçuk Borak

Ergün Kuyucu

Cenk Tunalı