Eyüpsultan Satranç Şampiyonası tamamlandı

İstanbul Valiliğinin başlattığı “Okullarda Spor Eğitiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında düzenlenen “Okul Spor Kulüpleri Turnuvası Eyüpsultan Satranç Şampiyonası” tamamlandı.

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen ve 1 gün süren organizasyona, Eyüpsultan’daki çeşitli ilkokullardan yaklaşık 110 öğrenci katıldı.

Ragıp Kutmangil, Serdar Aksun, Şair Nabi, Emniyettepe, Mimar Sinan, Şehit Kubilay, Nişanca Şehit Er Eyüp Beyazıt, İslambey, Gümüşsuyu, Eyüpsultan Mehmet Akif Ersoy, Hacı Arif Bey ve Mustafa Kemal ilkokullarından öğrencilerin yer aldığı turnuva yoğun ilgi gördü. 

Turnuva boyunca öğrenciler dereceye girebilmek için hamlelerini dikkatle yaparken, aileler ve öğretmenler de karşılaşmaları takip etti.

Şampiyonanın erkekler kategorisinde Mustafa Kemal İlkokulu birinci olurken, yarışmaya aynı kategoride iki takımla katılan Nişanca Şehit Er Eyüp Beyazıt İlkokulu ikinci ve dördüncü sırada yer aldı. Kızlar kategorisinde ise Nişanca Şehit Er Eyüp Beyazıt İlkokulu takım halinde birincilik elde etti.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuva sonrasında çocuklar sevinçlerini veli ve öğretmenleriyle paylaştı ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Haberler.com
