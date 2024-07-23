Eyüpsultan hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Eyüpsultan nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

Eyüpsultan hangi yakada? Eyüpsultan, tarihi ve dini mekanları ile ünlüdür. Pierre Loti Tepesi ve Eyüp Sultan Camii buradadır. Eyüpsultan'a gidecek olan vatandaşlar Eyüpsultan İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Eyüpsultan nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Eyüpsultan harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

EYÜPSULTAN HANGİ YAKADA?

Eyüpsultan, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. Tarihi ve dini mekanları ile ünlü olan Eyüpsultan, İstanbul'un en eski ve önemli ilçelerinden biridir. İlçede yer alan Eyüp Sultan Camii ve çevresindeki tarihi yapılar, bölgenin dini ve kültürel zenginliğini yansıtır. Ayrıca, Pierre Loti Tepesi, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunar.

Eyüpsultan, aynı zamanda doğal güzellikleri ve yeşil alanları ile dikkat çeker. İlçede yer alan parklar ve mesire alanları, özellikle hafta sonları halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinlikler, Eyüpsultan'ın canlı ve dinamik yapısını pekiştirir.

EYÜPSULTAN HARİTADA NEREDE?

İstanbul Eyüpsultan'ın haritadaki konumu şu şekildedir:

EYÜPSULTAN NEREDE?

İstanbul'un tarihi yarımadasının kuzeyinde yer alan Eyüpsultan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İlçe, özellikle Eyüp Sultan Camii ve çevresindeki tarihi yapıları ile ünlüdür. Günümüzde ise sosyal ve kültürel yaşamın merkezi konumundadır.