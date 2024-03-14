Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli?
Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Erdek Belediye Başkan adayı olan Eyüp Demir hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Eyüp Demir'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eyüp Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
EYÜP DEMİR KİMDİR?
Eyüp Demir, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Erdek Belediye Başkan adayı Eyüp Demir yöneticidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.