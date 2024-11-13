18 yaşında olan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bale eğitimi alan ödüllü balerin Eylül Sıla Ilgaz, ailesinin evinde odasında ölü bulunmasıyla sevenlerini yasa boğdu. Genç balerin, odasında birbirine bağlanmış bir sırt çantası askısıyla tavana asılı halde bulundu. Ailesi ve yakın çevresi tarafından oldukça sevilen ve yeteneğiyle dikkat çeken Ilgaz'ın ölüm haberi, çevresinde büyük bir üzüntü yarattı ve olayın detayları kamuoyunda derin bir merak uyandırdı. Peki, Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? Detaylar haberimizde...

EYLÜL SILA ILGAZ KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisiydi.

EYLÜL SILA ILGAZ NASIL ÖLDÜ?

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği bilgisine ulaşıldı.