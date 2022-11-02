Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz Instagram hesabı!
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Oyuncu Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Eylül Ersöz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz Instagram hesabı!
Eylül Ersöz, ilk olarak Gülperi dizisinde yer almıştır. Yürek Çıkmaz dizisiyle adından söz ettiren Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli? Eylül Ersöz Instagram hesabı!Detaylar haberimizdedir…
EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?
Eylül Ersöz 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Ersöz, ilk olarak Gülperi dizisinde rol almıştır. Yetiş Zeynep ve Hekimoğlu dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2021 yılında yayınlanan Ada Masalı dizisinde rol alan genç oyuncu, şimdilerde TRT1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndaki rolüyle adından söz ettirmektedir. Eylül Ersöz, 1,61 boyunda 47 kilo ağırlığındadır.
EYLÜL ERSÖZ İNSTAGRAM HESABI!
Eylül Ersöz @eylul.ersoz kullanıcı adıyla 133bin takipçisi bulunmaktadır.