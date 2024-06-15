Eylem Tok ve oğlu tutulandı mı? Eylem Tok nerede yakalandı?

İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olduğu trafik kazası sonrası ABD'ye kaçan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile yazar annesi Eylem Tok, dün tutuklandı. Eylem Tok ve oğlu tutulandı mı? Eylem Tok nerede yakalandı? İşte ayrıntılar...

EYLEM TOK VE OĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan T.C. ile annesi Eylem Tok, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adalet Bakanı Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."

EYLEM TOK HANGİ SUÇTAN YARGILANACAK?

Öte yandan; yazar Eylem Tok'un hangi suçlardan yargılanacağı da merak konusu oldu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur yaptığı açıklamada, Tok'un kaza yerinde yaralıların cep telefonlarını alarak yardım çağırmalarını engellediğini, bunun sonucunda 1 yaralının hayatını kaybettiğini, bunun ölüme taksirle teşebbüs etme suçunu oluşturduğunu belirtti. Teymur, "Suçluyu kayırma. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'un 283 maddesinde düzenlenmiş bir suç tanımıdır. Buna göre, suç işleyen bir kişiye, araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti. Bir süredir aranan 2 isim, dün yakalandı.