Evlilik izni kaç gün? Evlilik izni nasıl alınır?

Evlilik izni, yazılı olarak işverene başvuru yapılarak talep edilir ve karşılıklı mutabakatla belirlenen tarihlerde kullanılır. Bu izin, çiftlerin evlilik sürecini daha sağlıklı ve planlı bir şekilde geçirebilmeleri için önemli bir sosyal hak olarak görülmektedir. Evlilik izni ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EVLİLİK İZNİ HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre evlilik izni, hem özel hem kamu sektöründe çalışan kadın ve erkek tüm çalışanlara tanınır. Ancak bu izinden yalnızca evlenecek kişi yararlanabilir; bir yakının evlenmesi durumunda bu hak kullanılamaz. Evlilik izni genellikle ek bir şart aranmadan verilir. Süresi ve ödeme gibi detaylar ise iş yerinin iç yönetmeliklerine göre farklılık gösterebilir.

EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜN?

Evlilik izninin süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirlenir ve yasal olarak çalışanlara 3 iş günü ücretli izin hakkı tanınır. Bu süre, çalışanın tercihine göre nikah tarihinden önce ya da sonrasında kullanılabilir. İzin süresi sona erdiğinde çalışan, iş hayatına kaldığı yerden devam eder. Ancak bazı iş yerleri, kendi iç yönetmelikleri veya toplu iş sözleşmeleri doğrultusunda bu süreyi uzatabilir ya da farklı uygulamalar getirebilir. Bu nedenle çalışanların, bağlı oldukları kurumun iş sözleşmesini dikkatle incelemeleri önemlidir.

EVLİLİK İZNİ NASIL ALINIR?

Evlilik izni, çalışan bir kişinin evlenmesi durumunda, işvereni tarafından sağlanan özel ve ücretli bir izin hakkıdır. Aynı zamanda sosyal bir hak olarak değerlendirilen bu izin, evlilik hazırlıklarıyla ilgilenebilmek ve düğün sürecine zaman ayırabilmek adına çalışanlara tanınır. Yasal çerçevede belirlenen bu izin hakkı, belirli kurallara ve süre sınırlarına bağlı olarak kullanılır. İş Kanunu gereğince evlenecek çalışanlara üç iş günü izin verilir. Ancak bazı iş yerleri, kurum içi düzenlemelere veya toplu iş sözleşmelerine göre bu süreyi artırabilir. Evlilik izni genellikle yazılı başvuru yoluyla talep edilir. Çalışan, işvereniyle izin tarihleri konusunda anlaşma sağladıktan sonra bu hakkı kullanabilir. Evlilik izni, çalışanların özel hayatlarıyla iş hayatları arasında denge kurmalarına olanak tanırken, işveren açısından da sosyal sorumluluğun bir parçası olarak görülür.