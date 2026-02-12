Haberler

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Antalya'da bir kurye, sipariş götürdüğü kadını kayda alıp görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notuyla paylaşılan video büyük tepki çekti.

  • Antalya'da bir kurye, sipariş teslimi sırasında kapıyı açan kadını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabında yayımladı.
  • Kurye, paylaştığı videoya 'Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?' notunu düştü.
  • Sosyal medya kullanıcıları, kadının rızası olmadan çekilip paylaşılan görüntülerin suç unsuru teşkil ettiğini belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip şahıs hakkında işlem yapılmasını istedi.

Antalya'da bir kurye, sipariş teslimi sırasında kapıyı açan kadını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabında yayımladı. Kurye, paylaştığı videoya "Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?" notunu düştü.

"DERHAL İŞİNE SON VERİLMELİ"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Bilader sen niye evimizi, eşimizi kameraya kaydediyorsun?", "Bu kuryenin derhal işine son verilmeli", "Kadının yerinde olsam dava açar donuna kadar alırdım bunun" şeklinde yorumlar yapan sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

EMNİYET'İ ETİKETLEYEN BİLE VAR

Bazıları ise kadının rızası olmadan çekilip paylaşılan görüntülerin suç unsuru teşkil ettiğini belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip şahıs hakkında işlem yapılmasını istedi.

