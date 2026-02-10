Haberler

Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı

Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir adam evinde otururken geri manevra yapan kamyonetin çarptığı duvarın yıkılması sonucu yaralandı. Yaralanan adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

  • Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, Ahmet Kılıç'ın evinin duvarına çarparak duvarın bir kısmını yıktı.
  • Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, evinde oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi ve Kılıç yaralandı.
  • Sağlık ekipleri, yaralanan Ahmet Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde oturan adam, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı duvarın kopan parçalarının altında kalarak yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet Kılıç'ın evinin duvarına çarptı.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI DUVARIN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi.

Kılıç yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

Paylaşım, kulisleri sallayan iddiadan sonra geldi
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...