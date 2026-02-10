Evinde otururken kamyonetin çarptığı duvarın altında kalarak yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir adam evinde otururken geri manevra yapan kamyonetin çarptığı duvarın yıkılması sonucu yaralandı. Yaralanan adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, Ahmet Kılıç'ın evinin duvarına çarparak duvarın bir kısmını yıktı.
- Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, evinde oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi ve Kılıç yaralandı.
- Sağlık ekipleri, yaralanan Ahmet Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde oturan adam, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı duvarın kopan parçalarının altında kalarak yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet Kılıç'ın evinin duvarına çarptı.
KAMYONETİN ÇARPTIĞI DUVARIN ALTINDA KALDI
Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine devrildi.
Kılıç yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.