Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi!
Yaz aylarında serinlemek isteyenler okurlarımızın araştırdığı konulardan biri de soğuk kahve tarifi. Peki evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve nasıl yapılır? Evde kolay soğuk kahve tarifi!
Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Evde pratik soğuk kahve tarifi! Sıcak yaz aylarında kahve severlerin en çok tükettiği soğuk kahveyi evde kolay bir şekilde hazırlamak isteyenler tarifin detayları haberimizde…
SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?
Sadece birkaç malzeme ile kolayca yapılan soğuk kahve için gerekli olan malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 1,5 tatlı kaşığı granül kahve
- Şeker (İsteğe bağlı)
- Buz
SOĞUK KAHVE YAPILIŞI
Granül kahve, şeker ve 1 çay bardağı su blender'da köpürene kadar çırpılır. Soğuk süt de kahve bardağına alınır. Blender ile karıştırılan kahvenin kıvamı koyulaşınca bir kaşık yardımıyla süt olan kahve bardağına eklenir. Son olarak buz ilave edilip servis edilir.