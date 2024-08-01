Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi!

Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Evde pratik soğuk kahve tarifi! Sıcak yaz aylarında kahve severlerin en çok tükettiği soğuk kahveyi evde kolay bir şekilde hazırlamak isteyenler tarifin detayları haberimizde…

SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

Sadece birkaç malzeme ile kolayca yapılan soğuk kahve için gerekli olan malzemeler:

1 su bardağı süt

1,5 tatlı kaşığı granül kahve

Şeker (İsteğe bağlı)

Buz

SOĞUK KAHVE YAPILIŞI

Granül kahve, şeker ve 1 çay bardağı su blender'da köpürene kadar çırpılır. Soğuk süt de kahve bardağına alınır. Blender ile karıştırılan kahvenin kıvamı koyulaşınca bir kaşık yardımıyla süt olan kahve bardağına eklenir. Son olarak buz ilave edilip servis edilir.