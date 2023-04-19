Etiyopya Devleti Yatırım Kurulu'ndan Türk Şirketlerine Davet

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Addis Ababa'da, 26-28 Nisan arasında yüzlerce şirketin katılımıyla; "Etiyopya Cazip Yatırımlar Fırsatlar Ülkesi" başlığıyla düzenlenecek İş Forumu Konferansı, Etiyopya Yatırım Kurulu'nun organizasyonu ile yapılacak.

Her yıl düzenli olarak Etiyopya Yatırım Kurulu organizasyonu ile birlikte düzenlenen "Etiyopya Cazip Yatırımlar Fırsatlar Ülkesi İş Forumu Konferansı", pek çok Etiyopya ve önemli dünya şirketlerinin katılımıyla bu yıl da yapılacak. Forumda, Doğu Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan Etiyopya'nın yatırım fırsatları katılımcı şirketler ve hükümet yetkilileri tarafından tartışılacak. Etiyopya Devleti'nin hükümet yetkililerinin de üst düzey katılım sağladığı konferans, Afrika ülkelerinde yapılan en önemli iş forumlarından biri olarak öne çıkıyor.

Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği de; 26-28 Nisan 2023 tarihinde Etiyopya'nın Başkanti Addis Ababa'da yapılacak olan konferansın resmi davetiyesinin ve program bilgilerinin Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'un imzasıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ne bildirildiği açıklandı.

SANKON Dış ilişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil ise, bir yazılı açıklama yaparak, "Forum davetiyesi ve program bilgileri Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği'nden SANKON Genel Merkezi'ne bildirildi. Bu davetiyeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. SANKON, bu iş forumu konferans davetiyesini ve program bilgilerini üye şirketleriyle paylaşacaktır ve en kısa zamanda katılım sağlayacak şirketlerimizin listesi SANKON Genel Merkezi tarafından Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği'ne bildirilecektir. SANKON, üye şirketleriyle Etiyopya Devleti'nde yapılacak olan bu iş forumu konferansında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.