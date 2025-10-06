Eşref rüya canlı izle: Eşref rüya canlı nereden izlenir? 6 Ekim Pazartesi Eşref Rüya son bölüm izle!
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, 6 Ekim'de saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi severler, sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapımı canlı izlemek için ar ama motorlarında "Eşref Rüya canlı izle", Eşref Rüya yayın linki gibi sorgular yapmaya başladı. Peki, Eşref rüya canlı izle: Eşref rüya canlı nereden izlenir? 6 Ekim Pazartesi Eşref Rüya son bölüm izle!
6 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de, izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya yeni bölümüyle Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Dizi tutkunları, heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı bu bölümü kaçırmamak için şimdiden "Eşref Rüya canlı izle" ve yayın linki arayışına başladı. Yeni bölümüyle gündem yaratmaya hazırlanan dizinin canlı yayın bilgileri ve son bölüm detayları haberimizin devamında yer alıyor.
EŞREF RÜYA CANLI İZLE
Kanal D canlı yayınına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
- 11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
- 14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm / Yayında)
- 16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
- 20:00 – Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
- 00:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)
- 03:00 – Poyraz Karayel (Tekrar)
- 05:00 – Baht Oyunu (Tekrar)
EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.