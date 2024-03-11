Esra Gündoğar Murat kimdir? Memleket Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Esra Gündoğar Murat kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı ise Esra Gündoğar Murat oldu. Esra Gündoğar Murat kimdir? Esra Gündoğar Murat nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ESRA GÜNDOĞAR MURAT KİMDİR?

İş insanı olduğu bilinen Esra Gündoğar Murat, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayıdır.