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Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir?

Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir?
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Külcüler köyünde, 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını taşıyan grupta kendisini Mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından, grubun müridi Hasan'ın ünlü sunucu Esra Erol'a gönderdiği tehdit mesajı dikkat çekti. Erol, kendisine iletilen ses kaydını sosyal medya üzerinden yayınlayarak durumu kamuoyuna duyurdu. Peki, Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı ne?

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk ile kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde harem kurduğunu açıkladı. Fatma Hanım, Mustafa Çabuk'un Çanakkale'deki bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğunu öne sürdü. Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı ne?

ESRA EROL TEHDİT OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk ile kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde harem kurduğunu açıkladı. Fatma Hanım, Mustafa Çabuk'un Çanakkale'deki bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğunu öne sürdü.

Canlı yayında, kaybolmadığını belirten Mevlüde, "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." diyerek Esra Erol'u sinirlendirdi. Bu sözler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı. Mustafa Çabuk hakkında çok sayıda ihbar yapılırken, geçmişte tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve sonrasında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Esra Erol'u kim tehdit etti? Esra Erol tehdit olayı nedir?

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde, 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını veren yaklaşık 200 kişilik bir grup, 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek köyün yakınlarındaki termal evleri iki yıllığına kiralamıştı.

Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından, jandarma ve polis tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Esra Erol, bu gelişmeyi programında duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz, Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını bildirdi.

Ancak, sahte mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından, Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un müridi Hasan, Esra Erol'a ses kaydı gönderdi. Tehdit içeren kayıtta, Hasan, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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