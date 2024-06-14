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Esra Erol sezon finali ne zaman? Esra Erol ne zaman, hangi tarihte sezon finali yapacak? Esra Erol sezon finali mi yapıyor?

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Hafta içi ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol sezon finali yapacak. Peki, Esra Erol sezon finali ne zaman? Esra Erol ne zaman, hangi tarihte sezon finali yapacak? Esra Erol sezon finali mi yapıyor?

Esra Erol sezon finali ne zaman? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Esra Erol'da hafta içi her gün canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Peki, Peki, Esra Erol sezon finali ne zaman? Esra Erol ne zaman, hangi tarihte sezon finali yapacak? Esra Erol sezon finali mi yapıyor?

ESRA EROL SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Esra Erol sezon finali tarihi hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Esra Erol sezon finali henüz bilinmemektedir.

ESRA EROL'DA HAKKINDA

Esra Erol'da, 31 Ağustos 2015 tarihinden itibaren hafta içi her gün atv'de yayımlanan reality türündeki Türk televizyon programıdır. Sunucusu Esra Erol daha önce 4 kanalda izdivaç programları sunmuştur. 23 Kasım 2015 tarihinden 14 Aralık 2015 tarihine kadar Esra Erol'un doğum yapması sebebiyle programın geçici olarak sunuculuğunu Nilgün Belgün yapmıştır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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