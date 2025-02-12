Avukat Hülya Kuran'ın yokluğu birçok izleyici tarafından sorgulandı. Özellikle Esra Erol'da programını düzenli olarak takip edenler, onun tekrar programa dönüp dönmeyeceğini merak etti. Programın sıkı takipçileri, bu konu hakkında açıklama beklerken detaylar netleşmeye başladı. Peki, Esra Erol'da avukat Hülya neden yok?

ESRA EROL'DA AVUKAT HÜLYA NEDEN YOK?

Esra Erol'da avukat Hülya hanımın neden olmadığı henüz bilinmiyor.

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