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Esra Erol'da avukat Hülya neden yok?

Esra Erol'da avukat Hülya neden yok?
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ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol'da programında uzun zamandır yer alan Avukat Hülya Kuran'ın bir süre yayında olmaması dikkat çekti. Programın müdavimleri, "Esra Erol'da Avukat Hülya neden yok?" sorusunu sıkça sormaya başladı. Bu durum, sosyal medyada da merak konusu oldu.

Avukat Hülya Kuran'ın yokluğu birçok izleyici tarafından sorgulandı. Özellikle Esra Erol'da programını düzenli olarak takip edenler, onun tekrar programa dönüp dönmeyeceğini merak etti. Programın sıkı takipçileri, bu konu hakkında açıklama beklerken detaylar netleşmeye başladı. Peki, Esra Erol'da avukat Hülya neden yok?

ESRA EROL'DA AVUKAT HÜLYA NEDEN YOK?

Esra Erol'da avukat Hülya hanımın neden olmadığı henüz bilinmiyor.

Esra Erol'da avukat Hülya neden yok?

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