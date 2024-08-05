Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı sevgili mi? Oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı aşk mı yaşıyor?
Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı sevgili mi? Gökhan Töre ile boşandıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Esra Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile görüntülendi. Peki, oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı aşk mı yaşıyor?
Güzel oyuncu Esra Bilgiç'in Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geliyor. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı sevgili mi? sorusuna yanıt aranıyor. Esra Bilgiç kimdir? Faruk Sabancı kimdir? Detaylar haberimizdedir…
ESRA BİLGİÇ İLE FARUK SABANCI SEVGİLİ Mİ?
Baş başa akşam yemeği yiyen ikili, basın mensuplarını karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, aşk soruları karşısında sessiz kalırken sadece "Yemek yedik arkadaşlar, iyi akşamlar" demekle yetindi.
İşte ikilinin birlikte yakalanma anı;