Üye Girişi
Haberler

Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramızda Kalmasın programının konuğu Esra Balamir oldu. Canlı yayına konuk olan Model Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli?

Esra Balamir, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Model Esra Balamir kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kimdir? Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 yılında Adana'da doğdu. Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu. Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği'nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır. 5 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 virüsüne yakalandığını duyurmuştur.

Diskografi

2022 - Jargon (Single)

2021 - Adamım (Single)

2016 - Söke Söke (Single)

2010 - Rüyalar Gördüm

2007 – Masalcı

2005 – Bal Gibi

2002 – Kalbim Küçük

1995 – Hadi Durma

Filmografisi

2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Esra Balamir Ünlüler Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Nisan günü maç var mı, yok mu? Maçlar hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi? 23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan'da toplu ulaşım bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara... MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title