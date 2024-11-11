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Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı?

Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı?
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Esma Sözen kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis teşvikine yönelik yürütülen soruşturmada, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı sosyal medya fenomenleri de şüpheliler arasında yer aldı. Bu isimlerden biri olan Esma Sözen'in kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı?

Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Esma Sözen kaç yaşında? Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

ESMA SÖZEN GÖZALTINA MI ALINDI?

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

Esma Sözen kimdir, gözaltına mı alındı? Esma Sözen neden gözaltına alındı?

ESMA SÖZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Esma Sözen, kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. İddialara göre, Sözen'in bu yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

ESMA SÖZEN KİMDİR?

Esma Sözen, sosyal medyada özellikle Instagram ve TikTok platformlarında yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Moda, yaşam tarzı ve günlük hayat temalı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sözen, sosyal medyada tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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