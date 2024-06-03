Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak sosyal medyada yayılan ölüm haberleri şimdiye kadar teyit edilemedi. Esma Esad kimdir? Esma Esad kaç yaşında, mesleği ne?

ESMA ESAD KİMDİR?

Doğum: 11 Ağustos 1975 (48 yıl yaşında), Londra, Birleşik Krallık

Eşi: Beşşar Esad (e. 2000)

Çocukları: Zein el-Esad, Hafız el-Esad, Kerim el-Esad

Esma Fevvaz el-Esad Suriye devlet başkanı Beşşar Esad'ın eşidir. 3 çocuğu vardır. Daha önce yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış, Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.

Londra'da Cromwell Hastanesi'nde kardiyolog olan Fevvaz Ahras'ın ve emekli bir diplomat olan Seher Ahras'ın kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi aslen Humus şehrinden ve Sünni'dir.

Esma Esad 1996 yılında King's College'dan mezun oldu. Esma Esad Üniversiteden sonra, Avrupa ve Doğu Asya müşterileri ile hedge fon yönetimi bölümü Deutsche Bank Grubu'nda işe başladı. 1998 yılında birleşme ve satın almalar konusunda uzmanlaşmış olan JP Morgan'da yatırım bankacılığı bölümünde çalışmaya başladı.

Esma Esad, Suriye hükûmetinin halkla ilişkilerinin önemli bir parçası olarak analistler ve medya tarafından tarif edilmiştir. Kadın hakları ve eğitimi konusunda ilerici pozisyonlar alarak halk tarafından sevildi. Giydiği şık tasarımlı kıyafetler de medyanın ilgisini topladı. Suriye ayaklanması sırasında büyük ölçüde sessiz kaldı. Bu yüzden Suriye ayaklanması onun imajına bir darbe vurmuştur.

23 Mart 2012 tarihinde, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İngiltere doğumlu Esma Esad'a AB'ye üye ülkelere seyahat yasağı ve bu ülkelerdeki mal varlığının dondurulması gibi bir dizi yaptırım uygulama kararı aldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, AB seyahat yasağının Esma Esad'ın İngiltere'ye girmekten alıkoyamayacağını ama bu koşullarda Esma Esad'ın İngiltere'ye gelmesinin zaten beklenmediğini açıkladı.

8 Ağustos 2018'de Suriye Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından meme kanserine yakalandığı duyuruldu. Yaklaşık bir yıl boyunca tedavi gören Esma Esad, 4 Ağustos 2019'da Suriye Devlet Televizyonu'na kanseri yendiğini açıkladığı bir röportaj ile duyurdu.