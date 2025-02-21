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Eskişehir elektrik kesintisi! OEDAŞ 21 Şubat Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Eskişehir elektrik kesintisi! OEDAŞ 21 Şubat Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?
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Eskişehir'de yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları mağdur etti. 21 Şubat tarihinde elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor.

Eskişehir'de elektrik kesintisi yaşanacak! Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 21 Şubat 2025 tarihinde Eskişehir'in farklı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Eskişehir'de 21 Şubat 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Eskişehir elektrik kesintisi! 21 Şubat Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, aşağıdaki ilçelerde ve belirtilen saatlerde elektrik kesintileri planlanmıştır:

Çifteler İlçesi:

Tarih: 21 Şubat 2025

Saat: 09:30 - 11:30

Etkilenen Bölgeler: Hayriye Mahallesi (1. Sokak), Orhaniye Mahallesi (1., 2. ve 3. Küme Sokaklar), Osmaniye Mahallesi (1. Sokak)

Günyüzü İlçesi:

Tarih: 21 Şubat 2025

Saat: 10:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler: Fatih Mahallesi (Ay Sokak, Çınar Sokak, Fidan Sokak, İrfan Çıkmazı Sokak, İrfan Sokak, Zübeyde Hanım Cadde ve Şehitler Caddesi)

Odunpazarı İlçesi:

Tarih: 21 Şubat 2025

Saat: 14:00 - 17:00

Etkilenen Bölgeler: Çankaya Mahallesi (Şehit Serdar Bahar Sokak)

Seyitgazi İlçesi:

Tarih: 21 Şubat 2025

Saat: 10:00 - 16:00

Etkilenen Bölgeler: Numanoluk Mahallesi (Ada Sokak, Boyalı Sokak, Numanoluk Sokak)

Sivrihisar İlçesi:

Tarih: 21 Şubat 2025

Saat: 08:30 - 16:30

Etkilenen Bölgeler: Paşakadın Mahallesi (Ağaveren Sokak, Paşakadın Sokak, Söğütlüözü Sokak)

OEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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