Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı! Olay ne, ne oldu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A., C.Ö., C.A. ve M.K. isimli 5 kişiye rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Peki, Eskişehir'de ne oldu? Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladı! Olay ne, ne oldu?

ESKİŞEHİR'DE NE OLDU?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.