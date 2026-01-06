Eski CHP'li başkan ofisinde ölü bulundu
CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.
CHP'nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı'dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gitti.
OFİSİNDE ÖLÜ BULUNDU
Ofisine giren yakınları Ocakçı'yı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ocakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Ocakçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
