Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı
Genç yaşta eşini kaybeden bir kadının, mezarının başında ağladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede viral olan video, kullanıcıları ikiye böldü; kimileri kadına destek mesajları yazarken, kimileri de böyle bir anın paylaşılmasını eleştirdi.
- Genç yaşta eşi vefat eden bir kadın, eşinin mezarında toprağın üzerine yatarak uzun süre ağladı.
- Bu anlar, çevredeki bir kişinin çektiği video ile sosyal medyada hızla yayıldı.
- Sosyal medyada yapılan yorumlar, kadının acısını anlayışla karşılayanlar ve videoyu çekip paylaşan kişiye tepki gösterenler olarak ikiye bölündü.
Genç yaşta eşi vefat eden bir kadının, eşinin mezarına gidip toprağın üzerine yattığı ve uzun süre ağladığı anlar, çevredeki bir kişinin çektiği video ile sosyal medyada hızla yayıldı.
YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Video kısa sürede binlerce izlenme alırken, paylaşıma gelen yorumlar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadının acısını anlayışla karşılarken, bazıları görüntüyü kayda alıp paylaşan kişiye tepki gösterdi.
Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:
- Allah sabır versin, çok üzücü.
- Ölen kadın olsa kırkı çıkmadan adama eş aramaya başlarlar.
- Mezar taşını Facebook'a çevirmiş.
- Bunu videoya çekip paylaşmak nedir?
- Videoyu yayımlayanı kınıyorum; böyle anlar özel kalmalı.
