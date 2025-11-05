Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Genç yaşta eşi vefat eden bir kadının, eşinin mezarına gidip toprağın üzerine yattığı ve uzun süre ağladığı anlar, çevredeki bir kişinin çektiği video ile sosyal medyada hızla yayıldı.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Video kısa sürede binlerce izlenme alırken, paylaşıma gelen yorumlar ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar kadının acısını anlayışla karşılarken, bazıları görüntüyü kayda alıp paylaşan kişiye tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle: