Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlının, olayın ardından sosyal medya hesabından cinayeti itiraf ettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
- Engin B., eşi Hilal B.'yi Mudurnu ilçesinde tüfekle vurarak öldürdü.
- Engin B., cinayeti sosyal medya hesabından 'Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim' paylaşımıyla itiraf etti.
- Çiftin 5 aylık, 6 yaşında ve 11 yaşında olan üç çocuğu devlet korumasına alındı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Engin B. isimli erkek, tartıştığı eşi Hilal B.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı kısa sürede jandarmaya teslim olurken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda suçu itiraf etti.
TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE VURDU
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Öte yandan, zanlı Engin B.'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B.'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü.
3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.