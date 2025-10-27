Haberler

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlının, olayın ardından sosyal medya hesabından cinayeti itiraf ettiği bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

  • Engin B., eşi Hilal B.'yi Mudurnu ilçesinde tüfekle vurarak öldürdü.
  • Engin B., cinayeti sosyal medya hesabından 'Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim' paylaşımıyla itiraf etti.
  • Çiftin 5 aylık, 6 yaşında ve 11 yaşında olan üç çocuğu devlet korumasına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Engin B. isimli erkek, tartıştığı eşi Hilal B.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı kısa sürede jandarmaya teslim olurken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda suçu itiraf etti.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Engin B., evde eşi Hilal B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan, zanlı Engin B.'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B.'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü.

3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Ah yavrularim en çok cocuklara üzülüyorum.. Allah rahmet eylesin:(

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDuran Turhan:

o çocuklara üzülürüm 5 aylık süt kuzusu yazik etmiş şeytana uymuşsun ortada aldatma yok yavrularını düşünmedinmi

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan:

bi anlik sinirine aldanip insan oglu neler yapiyor cok yazik oldu genc bayana. ve en uzucusude 3 tane kucuk yavru artik gelecekleri nasil olur allah yardimcilari olsun

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

iste ahlaki ve kültür bilinç eksikligi sorsan kelime şehadeti bile bilmez neden musluman olduğunu bilmez çünkü din anlatılmıyor ezberle iki Arapça süre geç hak hukuk merhamet insaf vicdan anlatılıyor mu anlatilmaz çünkü şeytan ülkedeki her kuruma egemen durumda diyanete bile diyanet çıksın bir ahlaki konuda bisey desin hemen şeytan egemen olduğu azınlığı kullanarak bağırtilar itirazlar oluşturur diyanetten bu bagirtadan tepkiden korkup hemen özür mesajı yayınlar sayın cumhurbaşkanımızın sarayının bahçesindeki ağaçlara konan kuşlara yemin ederim ki ülke felaketlere belalara doğru yürüyor bir an önce tedbir alinmali topluma ahlaki eğitim yoğun şekilde verilmeli yoksa helak olacağız

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
