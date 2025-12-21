Haberler

Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasındaki 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında kızlarının gözü önünde katleden şahıs, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra kayıplara karıştı. Olay anına ait bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

  • Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.A., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Aluç'u göğsünden ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.
  • Olay sırasında çiftin kız çocuğu saldırgan tarafından elinden yaralandı.
  • M.A. olay yerinden kaçtı ve polis tarafından geniş çaplı arama başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokak otasında bir kadın kızının gözleri arasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Şahsın, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşarak gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay dün Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u sokak ortasında yakalayarak göğsünden ve boğazından bıçaklamıştı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralanmış ve küçük kız annesini kanlar içerisinde görerek sinir krizleri geçirmişti.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Emine Aluç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanılan vahşet anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan vahşet anlarda eşini çocuğunun yanında bıçaklayarak öldüren M.A'nın elini kolunu sallayarak soğuk kanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

KATİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KAÇTI

M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

