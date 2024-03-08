Esin Köymen kimdir? CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı ise Esin Köymen oldu. Esin Köymen kimdir? Esin Köymen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ESİN KÖYMEN KİMDİR?

Esin Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı olarak görev yapmış ve 2020 yılında TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için yeniden aday olmuş ve seçilmiştir.