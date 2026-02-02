Haberler

Esenler'de raydan çıkan metro nedeniyle yolcular tahliye edildi

Güncelleme:
İstanbul Esenler'de metro raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi.

Esenler'de, sefer sırasında bir metronun raydan çıkması nedeniyle yolcular tahliye edildi.

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan metro henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Yolcular buradan tahliye edilirken ekipler raydan çıkan metro için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Yaşam
