Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık nereli? Detaylar haberimizdedir…

ESAT TANIK KİMDİR?

İzmir'de 1980 yılında doğan Esat Tanık, genç yaşlarda tenis sporuna olan ilgisini keşfetti. Romanya'ya giderek tenis eğitimi aldı ve 1991 yılında "genç milli tenis oyuncusu" unvanını kazandı. 12-14 ve 16-18 yaş gruplarında Türkiye şampiyonu olan Tanık, Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonaları'nda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Lise eğitimini tamamlayan Tanık, 1998 yılında profesyonel tenis kariyerine başladı ve kısa sürede uluslararası alanda dikkat çeken bir sporcu haline geldi. 26 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas Tech Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye'ye döndükten sonra kendi tenis akademisini kurarak sporcu kimliğini eğitmenlikle birleştirdi. Genç sporculara tenis eğitimi vererek sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin yeteneklerinin gelişmesine katkı sağladı.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.