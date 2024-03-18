Esat Öztürk kimdir? AK Parti Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk kaç yaşında, nereli?
Esat Öztürk kimdir? AK Parti Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kayseri-Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk, halkın merak ettiği bir isim oldu. Esat Öztürk'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk oldu. Peki, Esat Öztürk kimdir? AK Parti Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk kaç yaşında, nereli?
ESAT ÖZTÜRK KİMDİR?
- 1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu.
- İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı'da tamamladı.
- 1981 yılında Kayseri de İmam-Hatip olarak göreve başladı.
- 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi.
- 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı.
- 1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü'ne naklen atandı.
- 1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ''Kayseri Belediyeciliği'' olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde on dokuz yıl çalıştı .Türkiye Belediyeler Birliği 'nin açmış olduğu onlarca''Belediye Akademisinde' belediyecilikle ilgili eğitimler aldı .
- Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.
- Evli ve 3 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.