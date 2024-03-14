Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli?
Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli? Esat Ergüler, AK Parti'nin Aydın-Nazilli Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ergüler hakkında merak edilenler ve kişisel bilgileri gündemde. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler oldu. Peki, Esat Ergüler kimdir? AK Parti Aydın- Nazilli Belediye Başkan adayı Esat Ergüler kaç yaşında, nereli?
ESAT ERGÜLER KİMDİR?
- 1958 yılında Nazilli'de dünyaya gelen Esat Ergüler, lise mezunudur.
- Siyasi kariyerine Anavatan Partisi'nde adım atan Ergüler, ailesinin CHP'ye yakın duruşuyla bilinir.
- Nazilli'de merkez sağda siyasete giriş yapan Ergüler, 1989 yılında CHP'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şensan'ın vefatı sonrasında, Belediye Başkanı olarak atanmıştır.
- Aynı zamanda Dr. Yavuz Kaynar ile birlikte 1994 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olmuştur.
- Esat Ergüler, 1994 ve 2004 yıllarında üst üste olmak üzere Nazilli Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
- Toplamda 13 yıl boyunca bu görevi sürdürmüş ve Ege Bölgesi'nin "En başarılı belediye başkanı" seçilmiştir.
- Daha sonra, Demokrat Parti'ye (DP) veda edip AK Parti saflarına katılan Ergüler, 2009 yerel seçimlerinde Kuşadası'nda AK Parti'nin adayı olarak seçimlere katılmıştır.
- Esat Ergüler, Nazilli'deki başarılı Belediye Başkanlığı sürecinin ardından AK Parti çatısı altında siyaset yapmaya devam etmektedir.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Nazilli Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.