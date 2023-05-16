Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri!
Erzurum milletvekilleri listeleri! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Selami Altınok
Fatma Öncü
Mehmet Emin Öz
Abdurrahim Fırat
MHP Milletvekilleri
Kamil Aydın
YSP Milletvekilleri
Meral Danış Beştaş