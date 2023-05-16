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Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri!

Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri!

Erzurum milletvekilleri listeleri! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Erzurum milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzurum AK Parti, MHP, YSP milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Selami Altınok

Fatma Öncü

Mehmet Emin Öz

Abdurrahim Fırat

MHP Milletvekilleri

Kamil Aydın

YSP Milletvekilleri

Meral Danış Beştaş

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